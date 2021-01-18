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Умная люстра Citilux Альпина Смарт CL718A80G
Умная люстра Citilux Альпина Смарт CL718A80G
Арматура - Материал: Металл Виды ламп: Встроенные светодиоды
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8990.00р.
Светильник с диммером Citilux Бейсик CL738180V светодиодный Белый
Светильник с диммером Citilux Бейсик CL738180V светодиодный Белый
Арматура - Материал: Пластик Арматура - Поверхность: Матовая
1690.00р.
Сетевой видеорегистратор EZVIZ X5S Wi-Fi
Сетевой видеорегистратор EZVIZ X5S Wi-Fi
Аудиовхoд: Нет Беспрoвoдная сеть: Поддержка 2.4ГГц, 802.11 b/g/n/ас. Теоретическая скорость передачи 1200 Мб/с 802.11b/g/n макс.:300 Мб/с, 802.11a/ac макс.:866 Мб/с
7500.00р.
Бра с выключателем Citilux Буги CL157311 Белый Хром
Бра с выключателем Citilux Буги CL157311 Белый Хром
Арматура - Материал: Металл Арматура - Поверхность: Матовая / Блестящая
1850.00р.
Спот поворотный Citilux Данди CL557531 поворотный
Спот поворотный Citilux Данди CL557531 поворотный
Арматура - Материал: Металл Арматура - Поверхность: Матовая
2990.00р.
Лидер продаж!
Умная люстра Citilux Альпина Смарт CL718A80G
Умная люстра Citilux Альпина Смарт CL718A80G
Арматура - Материал: Металл Виды ламп: Встроенные светодиоды
1
8990.00р.
Спот поворотный Citilux Данди CL557531 поворотный
Спот поворотный Citilux Данди CL557531 поворотный
Арматура - Материал: Металл Арматура - Поверхность: Матовая
2990.00р.
Бра с выключателем Citilux Буги CL157311 Белый Хром
Бра с выключателем Citilux Буги CL157311 Белый Хром
Арматура - Материал: Металл Арматура - Поверхность: Матовая / Блестящая
1850.00р.
Блок питания HTS-350-48 (48V, 7.3A, 350W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)
Блок питания HTS-350-48 (48V, 7.3A, 350W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)
Артикул: 011215 Вес: 0.976
2542.79р.
Профиль с экраном ARH-PLINTUS-INT-2500 ANOD+OPAL (ARL, Алюминий)
Профиль с экраном ARH-PLINTUS-INT-2500 ANOD+OPAL (ARL, Алюминий)
Артикул: 030932 Вес: 3.517
3493.47р.
Последние отзывы
Настольная лампа с абажуром Citilux Вена CL402800 Белый
Настольная лампа с абажуром Citilux Вена CL402800 Белый

Стильный светильник, очень приятный цвет абажура, мне нравится. Шнур длинный с выключателем. Упакова..

18.01.2021 Анастасия
Спот поворотный Citilux Рубик CL526541S Серебро
Спот поворотный Citilux Рубик CL526541S Серебро

потом нашли ключ с присоской для установки ламп в комплекте) спасибо!..

08.01.2021 Дмитрий
Люстра деревянная Citilux Киото CL133141 Венге Хром
Люстра деревянная Citilux Киото CL133141 Венге Хром

Все надёжно упаковано, все детали на месте. Красивая люстра, идеально вписалась в интерьер. ..

02.02.2021 Виктор
Умная люстра Citilux Альпина Смарт CL718A80G
Умная люстра Citilux Альпина Смарт CL718A80G

Отличный функционал за свои деньги. В другие комнаты планирую такие же поставить..

17.02.2021 Алексей
О нас коротко

Мы работаем для защиты и комфорта наших клиентов. Камеры видеонаблюдения, видеодомофоны, офисное и уличное освещение – все эти и другие товары каталога соответствуют актуальным стандартам и являются многофункциональными. Кроме широкого ассортимента, мы предлагаем быструю доставку. Вся продукция доставляется в целостности и сохранности. Не можете определиться?

Менеджер поможет с выбором, учитывая ваши пожелания. Наша компания убедит вас в том, что удобство и безопасность могут быть доступными каждому!