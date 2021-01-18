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Стильный светильник, очень приятный цвет абажура, мне нравится. Шнур длинный с выключателем. Упакова.. →
потом нашли ключ с присоской для установки ламп в комплекте) спасибо!.. →
Все надёжно упаковано, все детали на месте. Красивая люстра, идеально вписалась в интерьер. .. →
Отличный функционал за свои деньги. В другие комнаты планирую такие же поставить.. →
Мы работаем для защиты и комфорта наших клиентов. Камеры видеонаблюдения, видеодомофоны, офисное и уличное освещение – все эти и другие товары каталога соответствуют актуальным стандартам и являются многофункциональными. Кроме широкого ассортимента, мы предлагаем быструю доставку. Вся продукция доставляется в целостности и сохранности. Не можете определиться?
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